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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- İzmir'de yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

- İzmir'de yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

-Operasyondan detaylar

( İZMİR ) İZMİR

Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt 


- İzmir'de, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'den kaçak akaryakıtın doğu illerine gönderileceği ihbarı aldı. Ekipler, bunun üzerine hemen bir çalışma başlattı. Söz konusu tankeri takibe alan ekipler, akaryakıtın yüklendiği tankeri İzmir - Ankara kara yolundaki Kemalpaşa uygulama noktasında durdurdu. Operasyonu yapan ekipler, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polisler, tanker sürücüsü Y.A'yı (45) ise gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (HG-
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