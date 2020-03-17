Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
İzmir'de virüs fırsatçılarına denetim

İzmir'de virüs fırsatçılarına denetim

-Ekiplerin denetiminden detay

Fiyat Artışı Koronavirüs Cemevi Harekete Geç Kuru Bakliyat 

--Genel detaylar
--Ekiplerin uyarılanlarından detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de koronavirüsü nedeniyle tedbirler üst seviyeye çıkarken, Bayraklı Belediyesi, “virüs fırsatçılarına” fırsat vermedi. Özellikle gıda ve hijyen malzemeleri satan iş yerlerini denetleyen ekipler, fahiş fiyat uygulayanları uyardı. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs tehdidi karşısında önlemlerini artıran İzmir'deki Bayraklı Belediyesi, ilk etapta 30 kişilik bir ekip kurarak temizlik seferberliği başlattı. Ekipler, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM)’in yanı sıra; cami, kilise ve cemevi gibi tüm ibadethaneler, spor tesisleri ile çocuk parklarını dezenfektan malzemelerle tek tek temizledi. Ayrıca çalışmalarda; çöp konteynerleri, mazgallar ve parklardaki banklar da elden geçirildi. Fahiş fiyat denetimi Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de, talebin arttığı ürünlerde fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Virüs tehdidi nedeniyle; özellikle hijyen malzemeleri, kolonya, maske, makarna, un, kuru bakliyat gibi gıdalara yönelik talep artışı yaşanması üzerine harekete geçen ekipler, gıda ve temizlik ürünleri satan iş yerleri ve eczaneleri denetledi. Denetimlerde, yüksek fiyat artışı yapan iş yerleri, cezai işlem uygulanması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.
Koronavirüs riskine yönelik vatandaşın bilinçlendirilmesi için de çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, 10 bin broşür bastırdı. Alınması gereken önlemlerin bulunduğu broşür, özellikle vatandaşların yoğun olduğu noktalarda dağıtıldı. Merkezi yerlerde ise afiş ve billboardlar yoluyla korunma yöntemleri anlatıldı. (HG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbulun Meydanları Boş Kaldıİstanbulun Meydanları Boş Kaldı
Umre Yolcuları Karantina Yurtlarına GötürülüyorUmre Yolcuları Karantina Yurtlarına Götürülüyor
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Düzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyorDüzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı