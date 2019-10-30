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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de vince çıkan işçilerin eylemi sona erdi

İzmir'de vince çıkan işçilerin eylemi sona erdi

arşiv

( İZMİR ) İZMİR

Protesto Bild 


- İzmir Konak'ta bir şantiyede çalışan 8 işçinin, maaşlarını 5 aydır alamadıklarını iddia ederek vincin üzerine çıkmasıyla başlattıkları eylem sona erdi. Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Halkapınar semtinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan 8 işçi, 5 aydır maaş alamadıklarını iddia ederek sorunlarını ustabaşına bildirdi. Olumlu bir yanıt alamayan işçiler sabah 09.00’dan itibaren iki ayrı vincin tepesine çıkarak durumu protesto etti. İşçilerin maaş alamadıkları için vincin tepesine çıkarak başlattıkları protesto, akşam saatlerinde sona erdi. (Mİ-
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