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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonları

İzmir'de uyuşturucu operasyonları

- Ekiplerin narkotik köpeği arama yapılan eşyaların arasında uyuşturucu madde ele geçirmesi - Ele geçirilen uyuşturucu madde - İl genelinde son 2 haftada yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 101 kişiden 50'si tutuklandıİZMİR (AA) - İzmir 'de son 2 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarından gözaltına alınan 101 kişiden 50'sinin tutuklandığı bildirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son 2 hafta içinde, Balçova, Bayraklı, Buca, Bornova, Çiğli, Gaziemir, Karşıyaka, Konak, Karabağlar ve Torbalı İlçelerinde yapılan 73 ayrı operasyonda 101 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 101 kişiden 50'si tutuklanırken, 17’si adli kontrol şartı ile olmak üzere 51'inin serbest bırakıldığı kaydedildi.Operasyonlarda 4 bin 900 gram esrar, 620 gram bonzai, 550 gram metamfetamin, 120 gram kokain, 30 gram eroin, 587 sentetik ecza hapı, 10 ecstasy, 50 kenevir bitkisi, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 36 tüfek fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 44 bin 834 liranın ele geçirildiği duyuruldu.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Yazılı Açıklama 

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