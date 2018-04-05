İzmir'de uyuşturucu madde operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı İzle



- İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla uyuşturucu madde ticareti yapan iki şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. D.C.T. (35) ve A.T.'nin (44) 34 plakalı araç ile İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu araç takibe alındı. 1 Nisan tarihinde yapılan operasyonla araç kontrollü bir şekilde durdurularak araç içerisinde bulunan D.C.T. ve A.T. yakalandı. Narkotik dedektör köpeği Leon'un, araca yoğun tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada; aracın bagaj kısmında satışa hazır hale getirilmiş paketler ve poşetler içerisinde çeşitli uyuşturucu maddeler, 5 birim halinde LSD, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 355 TL, 2 bin 700 Amerikan Doları ve 200 Euro ile 10 Avusturalya Doları ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.T. serbest bırakılırken, D.C.T. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, gençleri ve geleceği hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonlarının tespit edilerek uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla artarak devam ettiği belirtildi.

