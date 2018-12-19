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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de tur otobüsü kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de tur otobüsü kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

- Kaza yapan otobüs ve minübüsten detaylar - Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cenazesi - Polis ekiplerinin çevre güvenliği sağlaması - Bornova ilçesinde tur otobüsü önce bir minibüse, ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıİZMİR (AA) - İzmir 'in Bornova ilçesinde, minibüse çarptıktan sonra kaldırıma çıkan tur otobüsünün çarptığı yayalardan 1'i öldü, 3'ü yaralandı.Alınan bilgiye göre, A.S. idaresindeki 35 S 65194 plakalı tur otobüsü, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan otobüs, burada bulunan yayalara çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan Feride Melike Kürecili'nin (26) hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralananlardan Feride Melike Kürecili'nin ablası Merve Kürecili Uygun (29) ile S.M. ve Z.G.A. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Kaza sonrası artan tepkiler üzerine otobüs şoförü A.S'nin, olay yerine yaklaşık 200 metre mesafedeki Bornova Polis Merkezi Amirliğine teslim olduğu öğrenildi.Feride Melike Kürecili'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bu arada kaza anı yakındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta duran minibüse arkasından gelen tur otobüsünün çarparak kaldırıma çıkması ve vatandaşların kaçışma anı yer alıyor.

Cenaze Güvenlik Kamerası Tur Otobüsü Kaçış Otobüs Şoförü 

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