Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de tüpten çıkan yangın kamerada

İzmir'de tüpten çıkan yangın kamerada

yangından görüntüler

Kamera Cep Telefonu 

-müdahaleden görüntüler
-detaylar

( İZMİR - EK)- Yangının çıkma anı cep telefonu kameralarına yansıdı İZMİR

- İzmir Karabağlar'da döner dükkanındaki tüpten çıktığı iddia edilen yangın, yandaki minder üretimi yapan işletmeyi de sardı. Yangının çıkma anı cep telefonu kameralarına yansırken, iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi 4044 numaralı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döner dükkanındaki tüpten çıktığı iddia edilen yangın, bir anda hem döner dükkanını hem de yanında ve üst katında minder üretimi yapılan işletmeyi sardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Mobilya dükkanlarına minder üretimi yapan dükkanın sahibi ise gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan yangının çıkma anı vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı