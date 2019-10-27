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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
İzmir’de trafik kazası: 4 yaralı Video

İzmir’de trafik kazası: 4 yaralı Video

-Olay yeri genel ve detay görüntü

( İZMİR ) İZMİR

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 


- İzmir’in Bornova ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ankara Caddesi üzeri Yağ Fabrikası karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Konak istikametinden Bornova yönüne gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 BKA 593 plakalı otomobil aynı istikamette gitmekte olan S.Ç. (35), idaresindeki 35 HE 0085 plakalı tıra arkadan çaptı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana gelen kazada, otomobil içerisindeki Y.A. (23), O.İ. (20), C.K. (20) ve M.Ş. (29) yaralanırken, tır sürücüsü kazada yara almadı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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