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14 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

- Olay yerinden görüntü - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi - Kaza yapan araçlardan görüntüİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bornova'dan Konak istikametine giden Ömer Ünal idaresindeki 35 AEZ 825 plakalı otomobil, Liman Caddesi Tarihi Havagazı Fabrikası mevkisinde tramvay yoluna girerek aydınlatma direğine çarptı.Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılına Numan Çelik'in (23) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastane Bild Aydınlatma Direği 

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