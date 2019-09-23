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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

- Kaldırıma çarpıp devrilen araç - Ekiplerin araç çevresinde inceleme yapması - Vatandaşların ve ambulansların bekleyişiİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sinan Yaşar (45) idaresindeki 35 DY 257 otomobil, Yeşildere Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.Kazada, sürücü Yaşar ile eşi Zeynep Yaşar (37) ve kızları Sueda Yaşar (9) hafif şekilde yaralandı.Yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası 

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