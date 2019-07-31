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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

- İzmir 'de trafik kazası - 2 yaralı - Kaza yapan araçtan detay - Ambulanstaki yaralıdan görüntüİZMİR (AA) - İzmir 'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Balçova'dan Gaziemir yönüne giden İlknur G. yönetimindeki 06 BH 8267 plakalı araç, Uzundere Kavşağı'nda kontrolden çıkarak takla attı.Sürücü ve araçta bulunan İ.K. (14) yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Bild Trol 

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