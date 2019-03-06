İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı Video

- İzmir 'de trafik kazası - 1 yaralı - Kaza yerinden detay görüntüler - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesiİZMİR (AA) - Konak ilçesinde kamyonetin refüjdeki ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Süleyman S'nin kullandığı 35 K02936 plakalı kamyonet Yeşildere Caddesi'nde refüje çıktı.Kamyonet refüjdeki ağaca çarparak durabildi.Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Süleyman S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Süleyman S'nin yapılan alkol kontrolünde 167 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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