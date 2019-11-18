İzmir’de trafik kazası: 1 ölü



- İzmir’in Bergama ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin, pimapen malzemeleri yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü. Kaza, akşam saatlerinde Bergama-Çanakkale karayolu Ovacık Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama’dan Çanakkale istikametine gitmekte olan Kemal Bozkurt idaresindeki 45 SC 4201 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Muammer A (31)., idaresindeki 34 AJM 158 plakalı pimapen malzemeleri yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu böğe trafik ekiplerine, Jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen bölge trafik ekipleri ve Jandarma ekiplerince kaza bölgesinde çevre güvenliği sağlanırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda otomobil sürücüsü Bozkurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsünün ise kazada herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Öte yandan, otomobil içerisinde sıkışan Bozkurt’un cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, sürücünün cenazesi savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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