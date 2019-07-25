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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de torun dehşeti...Babaannesini öldürdü, polisi arayıp kendini ihbar etti İzle

İzmir’de torun dehşeti...Babaannesini öldürdü, polisi arayıp kendini ihbar etti İzle

olay yerinden görüntü

Yaşlı Kadın Polis Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-cenaze aracının görüntüsü
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Çiğli ilçesinde babaannesi ile birlikte yaşayan torun, iddialara göre babaannesini bıçakla öldürdü. Olayın şokunu atlattıktan sonra kendisini polise ihbar ederek teslim oldu. Olay, sabah saatlerinde Çiğli ilçesi Ataşehir Mahallesi 8216 sokakta bulunan bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre, İ.İ. (27), yıllardır aynı evde yaşadığı babaannesi Mürvet İmer (71) ile henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine torun, mutfaktan aldığı bıçak ile babaannesi bıçakladı. "Babaannemi öldürdüm" diye kendisini ihbar etti Bir süre sonra olayın şokunu atlatan İ.İ., polisi arayarak ‘babaannemi öldürdüm’ diye kendisini ihbar etti. Şahıs, polislerce gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, ihbar üzerine adrese 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda sağlık ekipleri, Mürvet İmer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan, torun İ.İ, emniyette vermiş olduğu ilk ifadesinde, babaannesi ile yıllardır aynı evde yaşadığını ve babaannesinin kendisine kötü davrandığı için bıçakladığını öne sürdü.
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