Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
İzmir’de TIR yoldan çıktı: 1 yaralı

İzmir’de TIR yoldan çıktı: 1 yaralı

Araçtan detaylar

( İZMİR ) İZMİR

Kaygan Zemin Trol 


- İzmir Bornova'da kaygan zemin sebebiyle virajı alamayan TIR, yoldan çıktı ve bariyerlerde asılı kaldı. Olayda TIR sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza sabah 06.00 sularında İzmir Işıkkent-Bornova bağlantı çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Yurtsever idaresindeki 34 BCP 05 plakalı TIR, Işıkkent yönüne seyrettiği sırada yağmurdan dolayı yolun kaygan olması sebebiyle kontrolünü kaybetti. İlk olarak bariyerlere çarpan araç daha sonra yoldan çıkarak bariyerlere asılı kaldı. Kazayı gören diğer trafik sakinleri hemen emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine ambulans da sevk edildi. Ege Üniversitesi Hastahanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca kaza sebebiyle bağlantı yolu 3 saat kadar trafiğe kapatılırken, TIR’ın çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Polis Operasyon Yaptığı Evde Lahit BulduPolis Operasyon Yaptığı Evde Lahit Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı