İzmir’de TIR yoldan çıktı: 1 yaralı



- İzmir Bornova'da kaygan zemin sebebiyle virajı alamayan TIR, yoldan çıktı ve bariyerlerde asılı kaldı. Olayda TIR sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza sabah 06.00 sularında İzmir Işıkkent-Bornova bağlantı çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Yurtsever idaresindeki 34 BCP 05 plakalı TIR, Işıkkent yönüne seyrettiği sırada yağmurdan dolayı yolun kaygan olması sebebiyle kontrolünü kaybetti. İlk olarak bariyerlere çarpan araç daha sonra yoldan çıkarak bariyerlere asılı kaldı. Kazayı gören diğer trafik sakinleri hemen emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine ambulans da sevk edildi. Ege Üniversitesi Hastahanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca kaza sebebiyle bağlantı yolu 3 saat kadar trafiğe kapatılırken, TIR’ın çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

