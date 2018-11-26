Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de terörist elebaşını öven 20 kişi gözaltına alındı

İzmir'de terörist elebaşını öven 20 kişi gözaltına alındı

şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

( İZMİR ) İZMİR

Akalan Terör Örgütü Trol 


- İzmir’de, HDP Menemen ilçe başkanlığı seçimi sırasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı öven sözler söylenmesi üzerine başlatılan soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) ilçe başkanlığı seçiminde eski İl Başkanı M.G. ile eski İlçe Başkanı M.A.’nın konuşması sırasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ı öven sözler söylediğini tespit etti. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, terörist elebaşı Öcanlan’ın fotoğraflarının asıldığı seçime katılan 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, bugün sabah saatlerinde eş zamanları operasyon düzenledi.
Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 20’si yakalandı. Öte yandan, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı