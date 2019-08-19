İzmir'de terör operasyonu

- Şüphelilerin görüntüsü - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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