Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

Şüphelilerden detaylar

( İZMİR ) İZMİR

Terör Operasyonu Harekete Geç Terör Örgütü 


- İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri belirtilirken, adreslerde örgütsel dokümanlarda ele geçirildi.
İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı