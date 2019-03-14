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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de terör operasyonlarında 10 gözaltı

İzmir'de terör operasyonlarında 10 gözaltı

Şahısların emniyet ve sağlık kontrolünden çıkışı

( İZMİR ) -- Son 1 hafta içerisinde FETÖ, DEAŞ, PKK, DHKPC ve MLKP terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 60 örgüt mensubu gözaltına alındı İZMİR

Akalan Terör Örgütü Trol 


- İzmir'de PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yönelik yapılan üç ayrı operasyonda toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İzmir merkez ve Aliağa ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri belirlenen şahıslara yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararı üzerine operasyon yapıldı. 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl merkezi ve Foça ilçesinde DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yönelik yapılan diğer operasyonda, örgüt adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Torbalı ilçesi ve Denizli ilinde MLKP terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç ayrı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bu arada, son bir hafta içerisinde FETÖ, DEAŞ, PKK, DHKPC ve MLKP terör örgütlerine yönelik il genelinde yapılan operasyonlarda toplam 60 örgüt mensubu gözaltına alındı. (ÖA-
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