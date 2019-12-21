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( İZMİR ) İzmir'de tartışılan gökdelenle ilgili flaş açıklama: "Ruhsatını iptal ediyorum"- Konak Belediye Başkanından "gökdelen" açıklaması İZMİR



- Ege Kadın Buluşmasının bileşenleriyle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Pasaport’ta yapılması planlanan ve çok tartışılan gökdelenin ruhsatını yeni yılın ilk meclis toplantısında iptal edeceğini açıkladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 125 derneği tek çatı altında buluşturan Ege Kadın Buluşması platformunun bileşenleriyle buluştu. Türkan Saylan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda Konak Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Batur, Pasaport’ta yapılan ve 250 metre yükseklikte olacağı iddia edilen gökdelenin ruhsatının, belediyenin ocak ayında yapılacak meclis toplantısında iptal edileceğini açıkladı.

"İlgili binanın ruhsatını iptal ediyorum" Konak için belediye başkanlığına aday olduğu dönemde, kentin siluetini bozacak gökdelenlere izin vermeyeceğini söylediğini hatırlatan Başkan Batur, “Maalesef önümüzde ruhsatı kesilmiş bir dosya bulduk. Yerel yönetici olarak kente sahip çıkmamız gerekiyor. Tepkimizi de anında verdik ve içimize sinmediğini, kentin kalbine bıçak gibi saplanacak bu yapıya izin vermeyeceğimizi söyledik. Söylediğimizin arkasındayız. Ocak ayındaki meclis toplantısında ilgili binanın ruhsatını iptal ediyorum. Ben mimarım ve Konak’ta kentin siluetini etkileyecek bir yapılaşma olmayacak. Biz yatırımcıya karşı değiliz; ancak gökdelenler için bir bölge seçildi; Bayraklı ve Alsancak Stadyumu’nun çevresindeki liman arkası denilen yer. Yüksek yapı yapılacaksa bu bölgelerde yapılsın ama şehrin merkezi olan alan içinde bu tür yapılara izin vermeyeceğiz. Odalarımızdan, kentte yaşayan vatandaşlarımızdan aldığımız güçle bu duruşu sergiliyoruz. Bu duruşu, bu kararlılığımızı da sürdüreceğiz” diye konuştu.

Konak’ın köklü bir tarihiyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Batur, tarihi yapıların kent yaşamına kazandırılması için önemli çalışmalar yapıldığını da kaydetti.

Konak’ta değişim ve dönüşüm için kadınlara yönelik çalışmaların çok önemli olduğunu söyleyen Batur, belediyenin açtığı meslek edindirme ve hobi kurslarına yılda yaklaşık 8 bin kadının katıldığına işaret etti.



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