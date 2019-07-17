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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın çıktı Video

İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın çıktı Video

- Bina görüntü

Polis Fabrika Tarihi Bina Bild Yangına Müdahale 

-- İtfaiye ekip görüntü
-- Yangın detay

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi fabrika binasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehitler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan atıl vaziyete ki tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürülen yangın hasara neden olurken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı belirtildi.
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