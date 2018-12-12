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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de tankerler çarpıştı, 4 ton mazot yola döküldü İzle

İzmir’de tankerler çarpıştı, 4 ton mazot yola döküldü İzle

Kaza yerinden detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Karayolları Mazot Tankeri Bild Direksiyon 


- İzmir’in Selçuk ilçesinde üç mazot tankerinin karıştığı kazada 4 ton mazot yola döküldü. Kaza, sabah saat 05.00 sularında İzmir-Aydın Çevreyolu Meryemana Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, tankerlerden biri sağ şeritte beklerken, aynı firmaya ait bir başka tanker aracın bozulduğunu düşünüp arkasına park etti. İki tankerin sağ şeritte bekleme yaptığı sırada şoförünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen üçüncü bir tanker, arkadan park halindeki araçlara çarptı. Yaşanan kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tankerlerde bulunan mazot yola aktı. Kaza sebebiyle yaklaşık 4 ton mazotun yola döküldüğü bildirilirken, karayollarına bağlı ekipler akan yakıtı temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Mazotun yola akmasından dolayı trafik uzun bir süre tek şeritten sağlandı.
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