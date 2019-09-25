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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi Video

İzmir'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi Video

şimşeklerden görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur 


- İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sırasında çıkan şimşekler, görsel şölen oluşturdu. İzmir sokakları ve caddeleri gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeni ile sular altında kaldı. Yağış sebebiyle birçok ev ve iş yeri zarar görürken, yağış esnasında oluşan şimşek çakması ise vatandaşlara görsel şölen sundu. Şimşek çakma esnasında vatandaşların telefonlarına yansıyan görüntülerde İzmir’de adeta gece gündüze döndü.
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