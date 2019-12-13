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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü

-Olay yeri genel ve detay görüntü

( İZMİR ) İZMİR

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Saldırı 


- İzmir’in Tire ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, bugün saat 18:00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı içerisinde kalabalığın arasından yürümekte olan 29 yaşındaki Erdal Kıran'a, henüz kimliği öğrenilemeyen bir erkek şahıs silahıyla ateş açtı. Vurularak yere yığılan talihsiz adamın yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. Günün en yoğun saatinde, çarşının ortasında yaşanan silahlı saldırı sonrası, olay yerine çok sayıda vatandaş toplandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşmaya çalışan ambulans, kalabalıktan dolayı zor anlar yaşadı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Erdal Kıran'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan, iddiaya göre 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan kimliği belirsiz cinayet zanlısı kayıplara karıştı. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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