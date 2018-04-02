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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

Arbededen cep telefonu görüntüsü

Polis Hastane Silahlı Kavga Arbede Cep Telefonu 

-Olay yerinden ve hastane dışından genel ve detay görüntüler

( İZMİR )- Hastane önünde tarafların yakınları arasında arbede yaşandı İZMİR

- İzmir'in Balçova ilçesinde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında silahlı kavga çıktı olayda 4 kişi yaralanırken, hastane önünde taraflar arasında arbede yaşandı. Olay İzmir'in Balçova ilçesinde Bahçelerarası Mahallesinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Düzgün K. (29) ve Alper K. (38) ile Cemal K. (37) ve Remzi K. (27) arasında kavga çıktı. Kavgada kullanılan silah ve bıçak olay yerinde bulundu. Olaya karışan taraflar, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'ne kaldırılırken iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olayı duyup hastaneye koşan tarafların yakınları arasında arbede yaşanırken polis olaya müdahale etti.
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