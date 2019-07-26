Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

- İzmir 'de silahlı kavga: - 1 yaralı - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabalar tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonucu Metin Demir (32) göğsünden yaralandı.Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın ardından kaçtıkları öne sürülen şüpheliler F.K, H.A. ve E.A'yı kısa sürede yakaladı.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis Silahlı Kavga Bild Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı