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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
İzmir’de şehide son görev Haberi

İzmir’de şehide son görev Haberi

CENAZE TÖRENİ

Askeri Helikopter Askeri Uçak Cenaze Namazı Gözyaşı Yaralı Dağcı 

-ŞEHİDİN FOTOĞRAFI

( İZMİR -TOPLU) İZMİR

- Niğde Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptığı sırada ayağı kırılan dağcıyı kurtarmak için bölgeye giden helikopterden düşerek şehit olan Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Dün Niğde Demirkazık Dağı'na tırmanış yapan ve ayağı kırılan bir dağcıyı kurtarmak için bölgeye giden helikopterden düşerek şehit olan Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30) İzmir’de son yolcuğuna uğurlandı. Şehit asker için ilk tören 3. Ana Jet Üs Komutanlığında yapıldı. Buradaki törenin ardından Harmankaya’nın naaşı askeri uçakla memleketi İzmir’e getirildi.
Karşıyaka’da bulunan Beşikçioğlu Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına şehidin eşi Gamze Harmankaya, babası Davut Harmankaya, annesi Nuran Harmankaya ve akrabaları ile silah arkadaşları da katıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu da cenazede hazır bulundu. Şehidin annesi ve eşinin dakikalarca gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Namazın ardından şehidin cenazesi Kadifekale Hava Şehitliğine defnedildi. Olay geçmişi Bülent Tuncer isimli dağcı, Demirkazık Dağı'nın 3300 metresinde tırmanış esnasında kaza geçirirken, bölgeye ayağı kırılan dağcıyı kurtarmak için Konya’dan askeri helikopter sevk edildi. Bölgeye giden helikopterin yaralı dağcıya kurtarma esnasında helikopterde görevli 30 yaşındaki Astsubay Uğur Görkem Harmankaya, helikopterden düştü. Yaralanan astsubay aynı helikopterdeki askerler tarafından kurtarılarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Astsubay Harmankaya kurtarılamayarak şehit oldu.
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