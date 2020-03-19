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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

İzmir’de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

-Balkonlardan alkış tutan vatandaşlardan görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Katar Sağlık Çalışanı Uttu Sağlık Çalışanları 


- Korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla, İzmir’de onlarca vatandaş saat 21.00 itibariyle evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak bir dakika boyunca alkış tuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de korona virüsünden ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği, vaka sayısının ise 191'e çıktığı belirtilirken, İzmir’in Konak ilçesinde, korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda bulunan ve gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına hız kesmeden devam eden binlerce sağlık çalışanına destek vermek için saat 21.00 itibariyle onlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak, bir dakika boyunca alkışlı destekte bulundu. Genç, yaşlı ve çocukların balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına destek vermesi, yoldan geçen vatandaşların da takdirini topladı.
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