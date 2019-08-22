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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de pompalı saldırı: 1 ağır yaralı Video

İzmir’de pompalı saldırı: 1 ağır yaralı Video

- Olay yeri görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Ticari Taksi Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 


- İzmir'in Konak ilçesinde bir şahıs uğradığı pompalı tüfek saldırısı sonucu ağır yaralandı. Olay, saat 23.15 sıralarında ilçeye bağlı 2. Kadriye Mahallesi’nde bulunan 607 sokak üzerindeki bir market içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 ay önce askerden dönen ve 1 ay öncede nişanlanan Ş.T. (21) henüz belirlenemeyen nedenden dolayı pompalı tüfek ile saldırıya uğradı. Marketin önüne gelerek önce havaya ateş açan kimliği henüz belirlenemeyen şahıs daha sonra olay yerinden ticari taksi ile ayrıldı. Tekrar bölgeye dönen saldırgan marketten içeri girerek market işletmecisinin oğlu olduğu öğrenilen Ş. T.'ye bir el ateş etti. Ş.T. sırtından vurularak kanlar içerisinde yere düşerken saldırgan olay yerinden ayrıldı. Durumu gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan, polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, ticari taksi ile kaçan saldırganı yakalamak için de çalışma başlatıldı.
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