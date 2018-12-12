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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de PKK operasyonu: 22 şüpheliye gözaltı İzle

İzmir’de PKK operasyonu: 22 şüpheliye gözaltı İzle

Şüphelilerin emniyete götürülmesi

( İZMİR ) İZMİR

Müebbet Hapis Yakalama Kararı Hapis Cezası Terör Örgütü Açlık Grevi 


- İzmir’de terörist başı Abdullah Öcalan’ın müebbet hapis cezasının kaldırılması için açlık grevi yapan ve terör örgütü PKK’ya mühimmat almak için para topladığı belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındıİzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde PKK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar yaptı. Haklarında yakalama kararı olan 25 şahsın, terörist başı Abdullah Öcalan’ın müebbet hapis cezasının kaldırılması için açlık grevi düzenlediği bunun yanı sıra PKK’ye mühimmat alınması için de para topladıkları öğrenildi. Tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
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