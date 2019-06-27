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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı İzle

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı İzle

- Gözaltına alınanlardan görüntüİZMİR (AA) - İzmir 'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya finansman ve eleman temin ettikleri, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ile Menemen, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda ise terör örgütü tarafından şüphelilere gönderilen talimatlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Leman Yakalama Kararı Terör Örgütü Trol 

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