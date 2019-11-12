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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı Haberi

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı Haberi

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi - Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi GÜNCELLEME 2 - - Zanlıların, örgütün talimatlarını cezaevinde yatan örgüt mensuplarına ilettikleri ve maddi yardımda bulundukları ileri sürüldüDETAY EKLENDİİZMİR (AA) - İzmir 'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve İzmir 'in Foça ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların, terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi dış koordinasyon faaliyetleri kapsamında cezaevindeki örgüt mensuplarına "açlık grevi" tarzında eylem talimatlarını ilettikleri ve örgüt mensuplarına maddi yardım sağladıkları ileri sürüldü.Operasyon kapsamında, şüphelilerin adreslerinde ve örgüt paralelinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Ege TUHAYDER'de yapılan aramalarda, çok sayıda doküman, dijital materyal ile bir av tüfeği ele geçirildiği öğrenildi.

Polis Aracı Akalan Yakalama Kararı Terör Örgütü Açlık Grevi 

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