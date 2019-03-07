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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı İzle

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı İzle

Kişilerden detaylar

Akalan Yakalama Kararı Grev Terör Örgütü Açlık Grevi 

-Genel detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de, PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği öne sürülen; ayrıca örgüt talimatları doğrultusunda açlık grevi eylemlerine katılan 10 kişi için arama ve yakalama kararı verildi.
Bu kapsamda, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şu Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 10 kişi için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalandı. Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürüldü.
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