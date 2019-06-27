İzmir'de PKK/KCK baskını: 9 gözaltı İzle



- İzmir’de, PKK/KCK soruşturması kapsamında, terör örgütünün kırsal alanına eleman temini, finans temini ve örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), yeni bir operasyonun düğmesine bastı. Harekete geçen güvenlik güçleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına yer temini, finans temini ve örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği iddia edilen kişilerin adreslerine, savcılık kararıyla baskın yaptı. Menemen, Torbalı, Seferihisar ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, bazı örgütsel dokümanlarda ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri TEM’de devam ediyor.

