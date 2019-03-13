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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de otopark alanında göçük: Göçük altında 2 kişinin kaldığı iddia ediliyor İzle

İzmir'de otopark alanında göçük: Göçük altında 2 kişinin kaldığı iddia ediliyor İzle

olay yerinden detaylar

Güvenlik Görevlisi Vagon 

-ekiplerden görüntü
-detaylar

( İZMİR - 2) İZMİR

- İzmir Halkapınar'da Atatürk Stadı'nın yanındaki alanda göçük meydana geldi. Duvar altında kaldığı öğrenilen iki güvenlik görevlisi için arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Halkapınar'da metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması amacıyla yaptırdığı yer altı parkında bu sabaha karşı göçük meydana geldi. Olayda iki güvenlik görevlisinin duvar altında kaldığı öğrenildi. Olayın ardından emniyet çevre güvenliğini alırken, AKS kurtarma ekipleri ile 112 sağlık görevlileri olay yerine geldi. Göçük alanında arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.
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