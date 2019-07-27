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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’de otomobil sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir’de otomobil sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

- Olay yeri detay görüntü

( İZMİR ) İZMİR

İlk Müdahale Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Irak 


- İzmir’in Bayraklı ilçesinde otomobil sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Aracını olay yerinde bırakıp kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Onur Mahallesi 7371 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaya bir şekilde seyir halinde olan Fatma Demir (65), yolun karşısına geçmek isterken, A.B.’nin kullandığı 35 AGB 494 plakalı otomobilin çarpması sonucu yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalesini yaptıktan sonra Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırdı. Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, aracını olay yerinde bıraktıktan sonra kaçan A.B., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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