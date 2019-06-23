- İzmir'de ormanlık alanda yangın



- İzmir'in Bornova ilçesi Gökdere mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangında bir dekarlık alan zarar görürken, yangın yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. İzmir'in Bornova ilçesi Gökdere mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki ayrı yerden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hemen olay yerine geldi. Yangına çok sayıda orman işçisinin yanı sıra üç helikopter ve 10 arazöz de müdahale etti. Bir dekarlık alana zarar veren yangın, kontrol altına alındı.

