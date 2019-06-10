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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’de orman yangınında zeytin ağaçları kül oldu İzle

İzmir’de orman yangınında zeytin ağaçları kül oldu İzle

Zeytin ağaçlarını yanarak kül oldu

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-Söndürme helikopterleri müdahale etti
-Karada arazöz araçları yanan ağaçları söndürdü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir Menemen ilçesine bağlı Göktepe köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayılan yangın söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Göktepe köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda arazöz, itfaiye ve söndürme helikopteri katıldı.
Zeytin ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alana yayılan yangında oluşan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüntülendi. Arazinin taşlık olmasından dolayı itfaiye söndürme çalışmalarından zorluk çekerken söndürme helikopterleri yakında bulunan barajdan su alarak yangına müdahale etti.
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