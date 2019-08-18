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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
İzmir'de orman yangını (1) Haberi

İzmir'de orman yangını (1) Haberi

- Yanan bölgeden görüntüGÜNCELLEME - İzmir 'de orman yangını - Karabağlar ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyorDETAYLAR EKLENDİİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

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