İzmir'de orman yangını (1) Haberi

- Yanan bölgeden görüntüGÜNCELLEME - İzmir 'de orman yangını - Karabağlar ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyorDETAYLAR EKLENDİİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.Söndürme çalışmaları devam ediyor.
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