İzmir’de oluşan dev düdenler yeraltı barajı olacak Haberi

-Drone görüntüleri



( İZMİR -ÖZEL) İZMİR



- Geçtiğimiz kış yaşanan yoğun yağışlar sonucu, İzmir’in Menderes ilçesindeki tarım arazisinde oluşan dev düdenler, doğal ortama uygun projelerle rehabilite edilip, 18 milyon metreküplük bir yeraltı barajı oluşturulacak. Görsel yönden de zengin olacak proje ile düdenlerin bulunduğu köyün turizme kazandırılması da planlanıyor. İzmir’in Menderes ilçesindeki kırsal Karakuyu Mahallesinde geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen yoğun yağışların ardından oluşan dev düdenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından doğal ortama uygun olarak rehabilite edilecek. Sıra dışı bir doğa olayı olarak nitelendirilen düdenlerin rehabilite edilmesiyle, 8 bin hektarlık alanda kontrolsüz olarak oluşabilecek yeni obruk ve düdenlerin önüne geçilebileceği gibi, yağış sezonundaki yaklaşık 18 milyon metreküp suyun yeraltına depolanması ve alanın görsel güzelliği ile yeni bir cazibe merkezi haline gelmesi sağlanacak. Proje sayesinde, sulama olanaklarıyla birlikte bölgedeki üretim ve istihdam da arttırılacak. Bölge halkının talebi üzerine başlatılan çalışma, toplam 595 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Mühendislik Jeoloji Şube Müdürlüğü tarafından yer teslimi yapılan ve saha çalışmaları başlayan projenin etüt raporu 150 günde tamamlanacak. Etüt raporu ve projelerin tamamlanmasının ardından daha sonra yaklaşık 1 yıl sürecek olan yapım çalışmasına geçilecek. “Türkiye’de ilk, dünyada örnek proje” Düdenlerin, obruklardan farklı olarak yerüstündeki suyu yeraltına aktaran kuyular olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Daire Başkanı Mehmet Ergenekon, “Geçen kış yaşanan yağışlarda ciddi miktarda yerüstü suyu birikip bu sular boşa akarak denize gidiyordu. Oluşan bu düdenlerle ve hazırladığımız projeyle bu suları yeraltına depolayıp tarım alanlarında kullanacağız. Yaklaşık 18 milyon metreküplük suyun depolanması öngörülüyor. 150 günlük bir çalışma yapıldı. Araştırmalar ve sondajlar yapıldı. Hazırlanacak projenin ardından yapım çalışması başlayacak. Düdenlerin çevresine sondaj kuyular açılacak. Filtreler yapılacak ve taş örme istinat duvarlarıyla burası rehabilite edilecek. Düzenli bir şekilde suyun yer altına nakledilmesi sağlanacak. Çevresine yürüyüş yolları yapılarak halkımızın bu oluşumu görmesi sağlanacak. Proje Türkiye’de bir ilk, dünyada da örnek projelerden olacak. Bu projeyle bir yeraltı barajı oluşturmuş olacağız” dedi.

Projenin çok düşük bir bütçeyle tamamlanacağını aktaran Ergenekon, “Çok verimli bir proje olacak. Çiftçilerimiz yaz-kış sulu tarım yapabilecek. Projeyle beraber tarımsal artış da sağlanacak. Hem de insanların şelale şeklinde bir akışı izleyebildiği bir yer olacak” şeklinde konuştu.

“Gelin ve damatlar fotoğraf çektirmeye geldi” Yaklaşık 8 bin hektarlık tarım alanında yıllardır oluşan düdenler, bölge halkına toprak ve üretim kaybı olarak zarar verirken, en son oluşan düdenler ise vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Proje için İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Karakuyu Mahallesi Muhtarı Veli Karakaya, “Bu proje, köyümüzün tanıtımı için de çok önemli. Düdenler ilk oluştuğunda çevre illerden gelenler oldu. Gelin ve damatlar düğün fotoğrafı çektirmeye bile geldi” dedi.

Kurak mevsimlerde sulamada sıkıntı yaşadıklarını belirten Karakaya, proje ile sıkıntılarının da giderilip mahsullerini rahatça sulayabileceklerini ifade etti.



