İzmir’de öldürülen genç gözyaşlarıyla defnedildi

--Ölen şahsın fotoğrafı



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Konak ilçesinde sokak ortasında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen genç gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alp Can Gülçiçek (24) ile B.A. (16) arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. B.A. üzerindeki bıçağı çıkartarak Gülçiçek’i dört kez bıçakladı. Alp Can Gülçiçek, kanlar içerisinde yere yığılırken, durumu gören mahalleli polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı genç, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Gülçiçek'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, bıçaklı saldırı sonrası bölgeden kaçan B.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi B.A emniyetteki ifadesinde, Gülçiçek'i yanındaki kuzenine laf attığı ve bunun üzerine çıkan tartışma sonucunda bıçakladığını iddia etti. Gözyaşlarıyla uğurlandı, zanlı tutuklandı İzmir Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından Alp Can Gülçiçek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tepecik Merkez Camiinde kılınan cenaze namazına Gülçiçek'in ailesi ve arkadaşları katıldı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gülçiçek'in cenazesi Kokluca Mezarlığında toprağa verildi.

Alp Can Gülçiçek’i bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi B.A., emniyetteki ifadesi ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



loading...