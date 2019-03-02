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( İZMİR ) İzmir’de "Öldür Beni Sevgilim" coşkusu İZMİR



- Murat Boz ve Seda Bakan’ın başrollerini paylaştığı ‘Öldür Beni Sevgilim’ filminin galası, büyük bir coşkuyla İzmir'de yapıldı. Murat Boz ve Seda Bakan’ın başrollerini paylaştığı merakla beklenen ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi için İzmir Optimum'da bir gala düzenlendi.

Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği galaya filmin başrol oyuncuları; Murat Boz ve Seda Bakan’ın yanı sıra Açelya Topaloğlu ile Özgür Emre Yıldırım da katıldı.

Oyuncuların gelmesine kısa bir süre kala söyleşi yapılacak alan hınca hınç dolarken, oyuncuların gelmesiyle coşku adeta tavan yaptı. Ünlü isimlerin hayranları fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Üç ünlü isim filmin müziğini de Optimum AVM ziyaretçileriyle söylemeyi ihmal etmedi. Söyleşinin ardından oyuncular, sinema salonuna çıkarak kendi filmlerini İzmirli sinemaseverlerle izledi. Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren Öldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. "Gülmek isteyen gelsin" Galada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seda Bakan çok eğlenerek filmi yaptıklarını söyledi.



Bakan, “Bu filmi çok severek çok eğlenerek yaptık. Artık son sözü izleyici söyleyecek. Hayatımızda yeterince dert-sıkıntı var. Bu filmi izleyen insanlar 2 saat her şeylerinden arınacaklar. Gülmek isteyen gelsin” dedi.

İzmir’de çok iyi karşılandıklarını belirten Murat Boz ise, “Konserlerimde de İzmir benim için hep farklı olmuştur. Havası gibi insanları d a sıcacık. Bugün de bizi çok sıcak karşıladılar. Çok güzel bir kalabalık vardı. Hepsine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Filmin oyuncuları Açelya Topaloğlu ve Özgür Emre Yıldırım da galaya gelen izleyicilere teşekkür etti.

