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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’de motosiklet otobüse çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı İzle

İzmir’de motosiklet otobüse çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı İzle

Kaza yerinden görüntü

Trafik Kazası Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Genel ve detay görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Onat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Özer idaresinde 35 ACZ 240 plakalı motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu park halindeki 35 S 95142 plakalı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle, sürücü Vedat Özer ve yolcu konumundaki Orhan Seyrek (36) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Vedat Özer ve Orhan Seyrek’i hastaneye kaldırıldı. Bir ay önce baba olduğu öğrenilen Vedat Özer tedavi altına alındığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Özer’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Orhan Seyrek’i ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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