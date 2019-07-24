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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de minik köpek için seferber oldular İzle

İzmir'de minik köpek için seferber oldular İzle

Köpeğin çıkarılması

( İZMİR ) İZMİR

Yavru Köpek Polis İş Makinesi Köpek Kanalizasyon 


- İzmir’in Urla ilçesinde, bir binanın kanalizasyon borusunda mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı Olay, ilçeye bağlı Kadıovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın kanalizasyon gider borusundan köpek iniltisi duyan vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Batı Bölge Amirliği Urla İtfaiye Grubu, bölgeye iş makinesi çağırdı. Yavru köpeğe iş makinesi yardımıyla kazı yapılarak ulaşıldı. Daha sonra köpek bulunduğu yerden kurtarıldı. Vatandaşların ve ekiplerin yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu minik köpek kontrol amaçlı veterinere götürüldü.
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