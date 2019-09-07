İzmir'de makilik alanda yangın

- Helikopterlerin yangına müdahalesiİZMİR (AA) - İzmir 'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Urla ilçesi Azmak mevkisindeki rüzgar gülleri yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözle müdahale edilmeye başlandı.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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