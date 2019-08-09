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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de madeni yağ deposunda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı...Yangın havadan görüntülendi

İzmir’de madeni yağ deposunda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı...Yangın havadan görüntülendi

drone

Polis Fabrika Madeni Yağ Gesi Sağlık Ekipleri 

-yangından detaylar

( İZMİR -4)- Zaman zaman patlamaların yaşanması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi İZMİR

- İzmir’in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir depoda yangın çıktı. Onlarca itfaiye ekibince müdahale edilen yangın güçlükle kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir madeni yağ deposunda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem aldı. Madeni yağ depolama deposunda çıkan yangında zaman zaman patlamaların da yaşanması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. İtfaiyenin çalışması yetersiz kalınca bölgeye takviye ekipler de sevk edildi. Korkutan yangının yanı başında bulunan depo ve fabrikalara sıçramaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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