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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İzmir'de kule vinç devrildi: 1 ağır yaralı Video

İzmir'de kule vinç devrildi: 1 ağır yaralı Video

Olay yerinden detaylar

( İZMİR ) İZMİR

Sağlık Ekibi Bild Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 


- İzmir'in Menemen ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kule vincin devrilmesi sonucu, vinç operatörü ağır yaralandı. Olay, bugün saat 15.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 7601 sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın şantiyesinde bulunan 55-65 metre yükseklikteki kule vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Önce bir binaya çarpan kule vinç, daha sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda, kule vinç operatörü 23 yaşındaki Eren Bulut ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, kule vincin operatör kısmında sıkışan Bulut'u yaptıkları müdahale ile çıkarttı. Daha sonra yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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