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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de korkutan deprem

İzmir’de korkutan deprem

sahilden görüntü

Deprem Kamera 

-detaylar
--geçilen görüntüler-
-güvenlik kamera görüntüsü

( İZMİR -EK) İZMİR

- İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Seferihisar açıklarında saat 11.39 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve Manisa’da paniğe yol açtı.
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