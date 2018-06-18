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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’de korkunç infaz Haberi

İzmir’de korkunç infaz Haberi

Arabadan görüntü

( İZMİR )- Sağlık memuru faili meçhule kurban gitti İZMİR

Kalp Ameliyatı Jandarma Faili Meçhul Sağlık Ekipleri Sağlık Görevlisi 


- İzmir’in Ödemiş ilçesinde araba yıkatmak için evden çıkan 41 yaşındaki sağlık memuru Serdar Kaya, otomobilinde ölü olarak bulundu. Olay saat 07.00 sıralarında Ödemiş Birgi Yolu'nda meydana geldi. Ödemiş T Tipi Cezaevi’nde sağlık memuru olarak görev yapan, ailesine araba yıkatacağını söyleyerek 35 ZLB 43 plakalı aracına binen Serdar Kaya’nın cesedini kuryelik yapan bir vatandaş buldu. Kurye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, sağlık görevlisinin kafasından vurulduğu iddia edildi. Savcının incelemesinin ardından Kaya’nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Evden araba yıkatmak için çıktığını söyleyen talihsiz adamın geçtiğimiz yıl kalp ameliyatı olduğu bildirildi.
Evli ve iki çocuk babası Kaya’nın faillerinin yakalanması için jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.
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