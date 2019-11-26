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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İzmir'de korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti

İzmir'de korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti

maktül ve katil zanlısı foto

Cenaze Katil Zanlısı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Cinayet 

-olay yeri detaylar

( İZMİR )- 1'i engelli 4 çocuk sahipsiz kaldı İZMİR

- İzmir'in Buca ilçesinde bir adam, tartıştığı karısını baltayla öldürerek kendisini polis ekiplerine ihbar etti. Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre Y.Polat isimli şahıs, eşi Sevgi Polat (48) ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Y. Polat, karısı Sevgi Polat'a baltayla saldırdı. Sevgi Polat, aldığı balta darbesiyle kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren Y. Polat, daha sonra ise polisi arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şikayetçi olup daha sonra şikayetini geri çekmiş Y. Polat ile Sevgi Polat çiftinin biri engelli 4 çocuğu olduğu öğrenildi. Öte yandan, çiftin uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle sürekli tartıştıkları, Sevgi Polat'ın da geçtiğimiz günlerde şiddet sebebiyle Y. Polat'dan şikayetçi olup, ardından da şikayetini geri çektiği belirtildi. Olay yerine gelen Sevgi Polat’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sevgi Polat'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AÇ-HG-
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